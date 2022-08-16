談戀愛最怕遇到條件不錯卻喜歡玩弄感情的對象，偏偏有些女生總是看走眼，把真心錯付在不對的人身上，也不知道為什麼就是遇不到好的對象，《搜狐網》運勢專欄就點名巨蟹座、雙子座、雙魚座的女生看人眼光特別差，找對象容易遇到渣男。

▍巨蟹座

巨蟹女其實桃花運不錯，只是圍繞在她們身邊的大多都是爛桃花，若眼睛不擦亮一點，就很容易愛錯人，而且巨蟹女屬於那種眼光特別差的人，只要別人稍微釋出善意，她們也不看對方是真心還是假意，就立刻一頭栽進去，等到受傷了才後知後覺自己愛錯了人。

▍雙子座

雙子女看似情場高手，其實找對象經常看走眼，只要是能讓自已心動的人，她們都願意努力爭取，並付出全部真心，然而這種用真心換真愛的方式，往往讓雙子女容易遇到渣男，也因為她們總是抱持著每個人都可以嘗試看看的心態，因此容易陷入多個感情漩渦當中而無法脫身，三心二意的性格使她們常常在感情中迷失方向，錯愛他人。

▍雙魚座

雙魚女挑男人的眼光稍微弱一些，因為她們太過單純又不善於心計，所以只要一個人的外表合乎胃口，她們就會給予良好評價，甚至容易被對方的言行舉止迷惑，在感情漩渦中越陷越深，此外她們並不會發掘和驗證對方接近自己是否別有意圖，往往等到自己被欺騙和受到傷害後，才驚覺是自己看走眼。