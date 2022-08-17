國人遭詐騙至柬埔寨問題嚴重，國民黨上午舉辦記者會批評，國內貧富差距嚴重、青年失業率高是助長柬埔寨詐騙問題日益惡化推手；蔡政府在不完備的海外溝通管道下，過分美化新南向政策，也導致國人在海外只能自求多福。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，民進黨在野時以綜所稅所得總額20分位中，最低所得5％與最高所得5％的差距達75倍，批馬政府讓貧富差距惡化，但自蔡政府執政後，20分位差更從2016年的104倍，一直飆升到2020年的近149倍。

練鴻慶說，國際較通用的5等分位，2021年也是10年新高，貧富差距惡化是現在進行式；民進黨在野時批貧富差距，執政卻擴大貧富差距；失業率是詐騙集團的溫床，當民眾沒有工作就自然會被誘惑。

國民黨桃園市議員參選人張碩芳表示，這幾年青年失業率長期維持在12％，再加上台灣長期低薪結構，年輕人想找更高薪工作，在國內追夢無望只能往海外發展，新南向政策也讓民眾淘金夢方向改變。

但張碩芳認為，在不完備的海外溝通管道下，蔡政府美化新南向政策，使國人在海外只能自求多福；台灣特殊國際地位淪為海外詐騙肥羊，柬埔寨等東南亞國家，但當前台灣年輕人國際化了嗎？有能力對抗國際詐騙集團？

新北市前副發言人戴湘儀表示，現在國人每天除收到詐騙簡訊，還會收到股市投資群組邀請、車貸電話等，亂象就是因詐騙集團知道台灣人現在生活很苦；貧富差距日益惡化，讓民眾淪為台勞，也才有這次柬埔寨事件發生。

戴湘儀說，當前國內萬物齊漲，年輕人難以在台灣生存，只能放手一試，結果卻連家都回不了；民進黨2020要年輕人回家投票，2022年輕人有家歸不得。