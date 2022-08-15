想自己創業當老闆並不簡單，除了靠腦袋和實力，還要勇於承擔風險、挑戰未知。星座運勢網站《星座好朋友》分析，獅子座、處女座、天蠍座天生就是當老闆的命，尤其天蠍擅長觀察、揣測人心，有遠見也懂謀略，有望在商場上闖出一片天。

▍獅子座

獅子座特別不喜歡被指揮的感覺，當別人命令他們做事情時，他們總是會提出不同的想法跟意見，在主管、老闆的眼中，不是那種特別安分的員工。

不過獅子座的確有能力也有見解，他們不是為了反對而反對，而是真的有實際的想法跟邏輯，只是想法雖好，卻不一定有發揮空間，所以他們還是比較適合自己當老闆。

▍處女座

處女座在工作上的眉眉角角特別多，從同事的角度來看，他們的確是很難配合的人；從老闆的角度來看，他們的問題總是特別多，但這不是指處女座的工作能力不好，而是他們太過需要別人來配合他們了。

處女座這樣的個性，當老闆比當員工還適合，尤其他們本身個性謹慎，思考有邏輯也擅長規劃，因此能夠在創業這條路上披荊斬棘，完全是當老闆的料。

▍天蠍座

天蠍座在工作上很有遠見，且擅長觀察、揣測人心，因此能適應商場上的明爭暗鬥，加上他們特別懂謀略，更可以在商場上闖出一片天！

天蠍座是很有能力，同時也很有氣勢的星座，當起老闆來可以說是特別的有架式，也讓人特別的信服，面對每一件事情，他們都能做出最正確的決策，帶領公司成長茁壯。