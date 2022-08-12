出社會後大家進入職場工作，腦中常常會浮現「不想上班」的想法，工作上的一堆鳥事總是壓得大家喘不過氣，而若是又遇到討人厭的老闆，更是讓人分分鐘想離職，對此，有3個星座的朋友們就非常適合創業打拼，到外闖蕩並靠自己建立事業，比在辦公室坐著當上班族好多了，且收入和成效也高機率會獲得翻倍成長，替自己招來財富。

⭐牡羊座

牡羊座的大家若是一有目標，便會拚盡全力的達成，且他們的抗壓性和自信心雙高，在開始做之前一定信心十足，從不會擔心自己能否達成，而即便在過程中牡羊座們滿是傷痕，但他們還是會衝到底，也因為這樣的態度，他們非常能適應各種環境，因此面對創業的艱辛牡羊座們也能堅持到底，獲得徹底的成功。

⭐雙魚座

雙魚座在他人底下工作會過於焦慮。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座們在工作的表現上常常會因為老闆的態度和公司步調，因而有所不同，他們對於他人的催促會感到極大的壓力，尤其在職場上若是遇到不合理及不公平的事，雙魚座們會非常難以接受，因此若是雙魚座們在上班多年後有些實力及經濟基礎，不妨可以考慮創業闖蕩一番，相信以你們對美感的敏感度，一定能在藝文及文字方面有所成就。

⭐天蠍座

天蠍座自律能力高適合經營事業。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座們天生自帶創業基因，他們對於自身的要求極高，因此若是天蠍座們有所目標時，他們便會開啟自律模式，不僅可以嚴加控管自己的身心和思想，甚至還能對萬事做出精密的分析，進而推演出自己下一步該如何行動，因此若是天蠍座們願意嘗試創業，他們在事業上的表現及成果肯定會比在外工作好很多，且成功機率極高，會替自己掙來光明的前程。