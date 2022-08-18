以科學的角度來看，因為女人的左右腦連結度比男人強，所以女人的第六感往往非常準確，算命網站《科技紫微網》則指出，除了女人，生肖屬鼠、豬、狗、蛇者，也屬於第六感很準的人，不僅直覺敏銳，洞察力更是驚人，生活中任何細微變化都逃不過他們的眼睛。

▍生肖鼠：感情天眼，看穿心意

生肖鼠對環境敏銳度很高，任何風吹草動都能啟動他們身上的識別系統。雖然他們有遠比一般人更加靈敏的應變機制，但有時反應過度反而變成小題大作，或被他人認為是神經過敏，需要靠社會歷練的累積，才能更好的做出判斷。

生肖鼠的第六感最容易展現在感情方面，有時一個眼神、一個特殊的態度，都足以讓他們聯想到對方不願意表達的訊息，然而兩人之間的事，若過於明察秋毫反而未必是好事，偶而也要「看破不說破」，才有轉圜與學習改變的空間。

▍生肖豬：心靈捕手，相知相惜

生肖豬對於家人和親友的心意，具有超強的感知能力，常常無須言語，一打開家門就能感受到家庭氣氛和親友情緒，但也因為如此，他們很容易受環境影響，若自己不是主導情勢的人，就容易產生憂鬱心理，甚至罹患「回家恐懼症」；但家人若是樂觀好相處，那他們也不需有任何防備。

生肖豬的第六感大多展現在人際方面，也就是不需要太多溝通，就容易與對方產生共鳴，若從事服務或是輔導性質的工作，會讓人有「深得我心」的感覺，無奈的是，雖然他們能快速讀懂他人的心思，但他人卻未必能夠理解他們，這也就是先知的孤獨宿命吧！

▍生肖狗：感應災厄，化解問題

生肖狗對災厄的預知能力超越一般人，例如天災人禍接近時，他們就容易心神不寧，一旦察覺危險，就會立刻調整一些危險性高的行程，所以大難不死的機率極高，甚至一組團隊有多數人都遭遇麻煩，唯獨他們反應及時，與惡運擦身而過。

生肖狗的第六感多展現在工作方面，由於他們心思細膩，能抓出一般人不以為意的問題，因此能在事情的源頭處就制止麻煩蔓延，就像在惡性腫瘤零期就抓出癌細胞，阻止其擴散一樣，這種人往往是檯面上看不見的幕後英雄，不過就像俗話說的一樣，「察見淵魚者不祥，智料隱匿者有殃」，經常報憂不報喜，可能不受他人歡迎。

▍生肖蛇：探知財富，有利可圖

生肖蛇對金錢的感知能力較強，即使面對不熟悉的理財模式，也能輕易找出其中有利可圖的部份，若能加強自身的投資知識與經驗，更能將這個第六感發揮極致。

雖然生肖蛇對進財的管道和時機有較強的第六感，但面對投資，還是跟其他人一樣會產生貪婪和恐懼，正所謂「會游泳的人，反而更容易溺水」，即便第六感再強，也必須結合智慧，透徹了解現實條件，腦海中才會浮現出有用的訊息。