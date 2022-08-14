人生道路上，難免遇到一些難題需要別人幫忙拉一把，但並非每次都有貴人願意相助，不過運勢命理網站《靈匣網》發文指出，生肖屬馬、牛、狗的人有著吸引貴人的特點與能力，有難也不愁沒有貴人幫。

▍生肖馬

屬馬者為人處世上善若水，深受眾人喜愛，因此他們一生貴人運很好，走到哪裡都能夠得到別人的幫助。其實這與他們平常善待他人有關，因為他們樂於助人，在任何場合中都給人一種友好和善的感覺，所以別人也願意在事業上助他們一臂之力。

屬馬者事業前途無量，尤其在貴人的指點下，能夠從工作中收獲一大筆財富，正財、橫財都能進到自己的口袋中，最重要的是，每位貴人的幫忙都是自己心甘情願的，從不需要他們開口。

▍生肖牛

屬牛者踏實肯幹的態度吸引很多貴人的讚賞，有人說他們是誠實、守本分的人，同時也不缺乏膽量和策略。他們敢於沖鋒陷陣，有著強烈的事業心，因此在貴人的指點下創業容易成功，白手起家也能事事順心，遇到很多發財的機會。

屬牛者有著很強的能力及控制慾，喜歡什麼事情都掌握在自己手裡，不只是在親朋好友的關係中，就連事業上他們也想要掌握控制權，所以他們很有可能在貴人的幫助下升職加薪。

▍生肖狗

屬狗者雖然膽小，但敢於負責、勇於擔當是他們最大的優點。熱愛冒險的他們，無論做什麼事都會先謀劃好，只要有興趣就會去嘗試，且一旦嘗試就會成功。

屬狗者在事業上果斷穩重，不會輕易對任何事情下定義，在他們的人生中，除了自身優秀的能力外，還不缺貴人的指點，因此他們總能抓住機會讓自己成功，此外，他們是通過自己的能力來吸引貴人，十分光明磊落。