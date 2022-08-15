隨著新的一周到來，運勢也跟著出現變化，日本網站「ananweb」就以生肖與血型組合進行分析，點名AB型的生肖兔、B型的生肖虎、AB型的生肖雞、A型的生肖馬、O型的生肖鼠本周財運最旺，尤其O型的生肖鼠有財神爺在背後全力加持，各類樂透、抽獎，或從未挑戰過的項目，都可以放膽嘗試。

TOP5：AB型的生肖兔

本周財運和工作運互相連動，若尚有餘力，不妨花一些時間打工兼職，或強化工作上需要的專業技能，不僅可以賺點錢，還能為自己累積不少人脈，期間所付出的努力，日後必定得到回饋；購物方面，可以去消費高的知名老店，以高品質的服務來滿足自我需求。

TOP4：B型的生肖虎

本周是冒險的好時機，特別是在購物方面，挑選一些獨具特色的商品，能讓自己有180度的大轉變，不過去量販超市或藥妝店要多加留意，可能不小心購入太多用不到的東西；投資運不錯，可以多研究投資理財。

TOP3：AB型的生肖雞

本周重點與「環保」有關，像是隨手關燈、減少食物浪費、把用不到的東西回收或轉賣等，都是能提升財運的行為，當日常生活中的浪費越少，錢包裡的錢就會越多。另外隨時關注最新資訊，可能會有對往後生活有幫助的東西問世，不妨多加留意。

TOP2：A型的生肖馬

本周把錢花在親朋好友身上，像是請客或送些小禮物等，只要能讓對方綻放笑容，幸運就會一同前來。另外星期五是個斷捨離的好時機，把不需要的東西清一清，轉送或賣給有需要的人，未來也會有好事發生；如果打算換錢包，可以從東邊的商店開始尋找，會有意料之外的驚喜。

TOP1：O型的生肖鼠

本周財神爺在背後全力加持，各類樂透和抽獎都可以放膽去嘗試，特別是從未挑戰過的項目，很可能因為新手運而收獲滿滿；購物方面，適合買一些新服飾或保養品，把自己打扮得更亮麗，不僅可以提升戀愛與工作運，也有機會遇到折價等優惠。