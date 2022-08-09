8月一到，24節氣中的立秋也即將到來；每年的8月7日至8月9日間就是立秋到來的日子，而有3位星座的朋友在立秋過後將迎接天降好運，此3星座的朋友前些日子在職場及生活中可能有些不如意，甚至面臨遭到小人陷害的狀況，不過大家別擔心，立秋過後你們的運勢將會大大的提升，不僅能擺脫過去的陰霾，還能迎接更順遂的人生。

巨蟹座

巨蟹座貴人運及人緣高漲。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座的朋友們在立秋後會馬上感覺到自己的運勢上漲許多，你們在工作上將擺脫小人的搗亂，讓設立好的目標能夠持續進行並且達標，而巨蟹座們在貴人運及人緣方面也將獲得極大的好運，你們不僅能得到貴人的相助讓生活變得更美好，還能靠自己過去積攢的人緣開拓新的生活和事業。

雙子座

雙子座獲得貴人相助，一改過去毛躁習慣。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的大家過去在工作時，常常因為容易緊張和毛躁所以經常犯錯，不過在過了立秋之後，雙子座的大家會過得越來越順遂，且由於有貴人的相助及給予意見，你們不僅能改掉自身的粗心大意，還能更加長進，在個性上慢慢變得成熟穩重，懂得尋求比自己有經驗的人來幫助自己，讓事業和生活收穫美好的成果。

天蠍座

天蠍座在立秋後全方面的運勢將提升。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座的朋友們在立秋後各方面的運勢將大大提升，你們的正財運及偏財運也都極旺，能順利讓不少錢財都進入到自己的口袋；在工作方面，天蠍座們逐漸在事業上得心應手，與主管、同事的相處也非常和睦，而在桃花運的部分，天蠍座們的桃花運勢超強，能遇到正緣的機率極高，你們可要好好把握幸福！