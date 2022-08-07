今（7日）迎來第13個節氣「立秋」，意味著下半年即將進入中期，運勢也將發生轉變，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，8月是獅子座、水瓶座、雙魚座、天蠍座、處女座發光發熱的月份，只要把握良機，就能透過自身的才能完成任何想做的事情。

▍獅子座：天時地利人和

8月太陽在獅子座的命宮燃燒，加上即將進駐的金星能量，原本就樂觀自信的你，迎來了天時地利人和的時刻，不僅開拓了新的交友圈，甚至打入圈子的核心並握有發言權，大家的目光焦點都在你身上，而新的人際圈也意味著新的關係降臨，如果有機會參加認識新朋友的聚會，好好的打扮一番吧！

工作方面，你有機會拿下新的項目並爭取到資金挹注、自行創業有金援資助、轉調新的單位或升職加薪都不會讓你失望，請用你最大的力氣去投入你的工作，日後它將會以名氣、金錢、甚至更多你無法預料的方式報答你。

▍水瓶座：重獲新生

8月太陽在水瓶座的關係宮位，你有可能在關係之中重獲新生。受到獅子座門戶開啟的能量影響，有伴的你，會看見潛藏在關係中的問題，一些雞毛蒜皮的小事都可能成為你們分道揚鑣的導火線，不過透過這次獅子座的能量，你不會再留戀於舊模式裡，而是勇敢斷開不合適的感情，或尋找新的相處方式，迎接美好的未來。

單身的你，很有機會在此時遇見一個適合你的好對象，或許你在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過可別放棄會遇見真愛的機會，最近有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，也會因此種下相遇的種子。

▍雙魚座：善待你的身體

8月太陽在雙魚座的健康宮位，如果你是勞碌命、工作狂的類型，將有機會喘口氣好好休息。過去的你總是大事小事往身上扛，從來不知道休息為何物，一個人當好幾人用，導致健康出狀況。

不過獅子座門戶的能量會延緩你在工作上死命向前衝的狀態，你可能因故無法執行工作、或是談好的工作突然被搶走，如果是年長者可能會考慮退休，而這一切都是為了讓你休養生息、照顧好自己的身體，同時也能花更多的時間陪伴家人。

可以的話，8月開始著手規劃如何在家健身、或是預約健康檢查吧！畢竟身體健康才是最大的本錢，適度的修生養息也是為了走更長遠的路，要有健康的身體，才能夠完成所有你想做的事情。

▍天蠍座：眾人矚目

8月太陽在天蠍座的事業宮位，你有機會甩掉綁手綁腳的過往，因為獅子座門戶的能量會讓你整個人脫胎換骨，不僅得到上級主管的賞識，還被賦予了運籌帷幄的權利，你能徹底發揮你的才能，用超越以往的表現發揮絕佳的工作能力，贏得眾人矚目。

此外，你正在推動的項目或提案，都能夠得到合作夥伴的支持，需要的資源也將透過人脈送到你手上，為你帶來不少成就感，實質上的薪資收入、業績獎金也是看得到、摸得到，自行創業者亦可透過自身的才能為自己賺進大筆財富。

▍處女座：期待高光時刻

8月太陽在處女座的心靈宮位，加上獅子座的門戶能量，為你的心靈帶來一場深層的大掃除，若心裡有未療癒的傷口、陰影而產生的恐懼，別緊抓不放，此時正適合好好的療癒你自己，這也是為了迎接9月，屬於你的高光時刻所做的準備。

屆時金星與太陽都在處女座，無論工作、生活、任何關係都可以輕鬆地去推動，你渴望的東西也將有機會實現，可以多嘗試靜心、冥想、瑜珈、舞蹈、繪畫、露營等活動，讓心情感到放鬆與平靜，為接下來的生日月做好轉變的準備。