【佩潔氣象報報】週末天氣穩定"高溫炎熱" 父親節水氣增│中視晚間氣象 20220806

明（7）日「立秋」還會繼續熱！氣象局針對10縣市發布高溫燈號，氣溫恐飆到36度，午後各山區、大台北、中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區更要小心會出現局部大雨。而下周一父親節可能有熱帶低氣壓形成，但是否成颱還要持續觀察。

中央氣象局預報員趙紘表示，明日天氣跟今天類似，受到太平洋高壓西伸影響，各地幾乎都是晴到多雲，東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後各山區、大台北及中南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部山區恐有局部猛烈的降雨。

明日東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後各山區、大台北及中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區恐有局部大雨。（圖／擷取自中央氣象局網站）

氣溫方面，明日天氣晴朗炎熱，各地高溫為33至35度，氣象局針對10縣市發布高溫燈號，明日中午前後，新北市、嘉義市、台東縣，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，容易出現36度高溫，台北市、雲林縣地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局明日針對10縣市發布高溫燈號，可能會出現高溫36度。（圖／擷取自中央氣象局網站）

趙紘表示，下周一到下周三因為南方雲系北移，會為東部、東南部地區及恆春半島帶來局部短暫陣雨，其他地區仍是多雲到晴，要當心午後局部雷陣雨。

至於下周一父親節是否會有颱風擾台，趙紘表示，雖然下周一有機會形成熱帶低氣壓，但目前觀察要成颱的機率偏低，且就算成颱對台灣也不會有直接影響，反倒是南方水氣和低壓帶會有機會帶來較大降雨。

另外，氣象專家賈新興也在臉書發文表示，下周一如果有颱風「免驚！因為它去海南島」。