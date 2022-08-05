【立綱氣象報報】天晴炎熱外出防曬 戶外活動防中暑│中視晚間氣象 20220805

熱天還沒完！氣象主播戴立綱表示，明（6）日天氣與今天類似，各地都是高溫炎熱、多雲到晴，台北盆地有機會飆36度高溫，大台北、中南部地區以及山區要留意局部短暫雷陣雨，越往南走，陽光會越強，另外，下周一颱風也有機會形成。

而許多民眾關心颱風是否會形成，戴立綱表示，菲律賓呂宋島附近的大低壓帶，下周一、下周二進入南海後有機會發展成颱，預估下周三持續往廣西方向移動，但因台灣被太平洋高壓籠罩，整體還是高溫炎熱的天氣，目前觀察就算成颱對台灣也不會有直接影響。

氣象局預報員黃恩鴻指出，雖然這個低壓系統直接影響台灣的機率偏低，但下周一南方水氣還是有機會造成台灣迎風面的花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，預估會影響到下周四。

明（6）日大台北、中南部地區以及山區要留意局部短暫雷陣雨，下周雖然颱風有機會形成，但目前預測對台影響不大。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣溫方面，明天各地高溫為33至35度，其中大台北、東半部及南高屏地區可能達到36度以上，近中午前後紫外線也偏強，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。

臉書粉絲專頁《氣象風險WeatherRisk》發文指出，下周一、下周二進入南海的熱帶擾動雖不至於影響台灣，但外圍水氣仍會為天氣帶來變化，北部穩定高溫、中南部山區易有午後雷雨、恆春半島及花東全天有短暫陣雨或雷雨機會，也可能出現短時較大的降雨。