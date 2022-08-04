【立綱氣象報報】天晴炎熱外出防曬 山區局部午後雨│中視晚間氣象 20220804

明（5）日開始下雨的情況趨緩，要準備迎接好天氣。氣象主播戴立綱表示，太平洋高壓勢力西伸，明日開始台灣各地逐漸轉為高溫炎熱，而下周菲律賓東邊海面的低壓系統雖然可能發展成颱風，但觀察其路徑，對台影響不大。

戴立綱表示，明日太平洋高壓逐漸增強，前幾天帶給台灣水氣的低壓系統，已經逐漸移往大陸方向，各地幾乎都是多雲到晴的天氣，台灣上空雲層明顯減少，僅有局部平地會有午後陣雨，未來有望享受5到7天的穩定天氣，周休假期高溫上看36度，山區要留意西北雨，以及局部性濃霧。

值得注意的是，菲律賓東邊海面附近有低壓系統出現，下周雖然有機會發展成颱風，不過因為台灣被高壓勢力籠罩，這個低壓系統會一路往呂宋島走，最後進入南海，對台灣的直接影響不大。

中央氣象局表示，明日到周日（8/4-8/7）各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。下周一至周四（8/8-8/11）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，明日各地高溫約在32至35度，氣象局明針對雙北、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等地發布高溫黃燈，預估高溫達攝氏36度以上，中午前後紫外線偏強，至於夜晚清晨各地約25至27度。

氣象局發布高溫燈號，明（5）日雙北、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等地，都有機率出現36度以上高溫。（圖／擷取自中央氣象局官網）

另外，臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文表示，本周五起到下周初，太平洋高壓增強，台灣上空吹東南風，各地晴朗、高溫炎熱，初步來看，不會像七月中那麼酷熱，僅各地山線、東半部迎風面，還是有一點午後陣雨。