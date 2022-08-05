嘉義市政府與中油合作，在加油站宣導男士免費癌篩。（廖素慧攝）

嘉義市推動健康篩檢，發現口腔癌、大腸癌發生率高於全國，這2類癌症與吸菸、嚼檳榔有關，市府與中油加油站合作，鼓勵住嘉義市的男性免費做癌篩，8月8日起至9月30日完成口腔癌或大腸癌篩檢者，可抽800元加油禮物卡。

市府衛生局長廖育瑋表示，大腸癌與口腔癌位居全國男性癌症發生率的前3名，口腔癌男性發生率是女性的11倍，大腸癌發生率男性為女性的1.5倍，癌症篩檢人數男性低於女性，而嘉義市口腔癌、大腸癌發生率又高於全國。

廖育瑋指出，發生率高於全國，可能與嘉義市積極推動健康檢篩有關，減低死亡率就是重點，口腔癌、大腸癌與吸菸、嚼檳榔等生活習慣有關，定期接受口腔黏膜檢查、每2年1次糞便潛血檢查都有助於降低死亡率。

市府與中油公司嘉義營業處合作，在全市26座中油加油站啟動「888免費癌症篩檢專案」宣導，懸掛活動紅布條、張貼海報、加油站服務人員送文宣。

市府衛生局表示，「888免費癌症篩檢專案」適用對象為居住嘉義市30歲以上、曾經及目前有嚼檳榔或吸菸的男士、18歲以上曾經及目前有嚼檳榔的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查；50至74歲每2年1次免費糞便潛血檢查，8月8日至9月30日完成口腔癌或大腸癌篩檢者，即有機會抽中800元加油禮物卡。

市長黃敏惠表示，這2年受新冠肺炎疫情影響，到醫療院所篩檢的人明顯減少，國民健康署發現免費癌症篩檢人數大幅下降約2成，防癌與防疫同樣重要，定期篩檢才能早發現、早治療，爸爸是全家人的靠山，一定要顧好健康。