嘉義市玉山國中整修籃球場，色彩鮮明。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市玉山國中整修後的新籃球場。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市興嘉國小新建風雨球場去年完工啟用。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國中小學校近年來陸續新建及整建籃球場，興嘉國小新建風雨球場去年完工，而玉山國中今年初整建戶外籃球場，預定8月中旬完工，市府教育處長林立生表示，9月開學玉山國中學生有新球場可打球了。

玉山國中校長鄭振銘說，原有的籃球場已使用25年，是舊式水泥地及壓克力漆料，龜裂、排水不佳，市府補助520萬元整修，自今年2月動工，8月中旬將完工，新學期開始學生就有新球場可用了。

鄭振銘說，球場整修採新工法施工，有6、7層鋪面，柏油鋪面及符合國際標準的壓克力漆料配色、還有約3公分斜度的排水設計，讓球場能快速排水，改善以往積水問題，1日下午嘉義市下大雨，球場地面約30分鐘就快速乾掉了。

鄭振銘說，這座戶外籃球場也可作為排球場使用，除了學生使用，疫情趨緩後也將開放社區民眾入校打球運動，還有學校原有比賽級的室內籃球場與排球場，可提供玉山籃球隊與外校球隊的校際球賽使用，對嘉義市推展籃球排球運動很有助益。

林立生表示，教育處近年來積極協助國中小學校整修或新建球場，例如興嘉國小半戶外球場新建工程爭取到教育部體育署及市府經費共補助985萬元，歷經4次流標，2020年12月決標，2021年1月動工、7月13日竣工、9月開學啟用。

林立生指出，大業國中也在整建室外多功能球場，今年7月1起施工，工期120天，總經費約314.5萬元，未來完工後提供學生更優質球場打球運動。