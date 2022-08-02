嘉義市長黃敏惠今天主持市務會議，聽取各局處市政簡報。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠7月18日確診隨即居家照護7天及自主健康管理7天，今天結束「7＋7」防疫管理，到市府主持市務會議，呼籲大家「確診不代表有無敵星星」，口罩還是要戴好戴滿，做好防疫措施。

黃敏惠市長在居家照護及自主健康管理期間，仍透過視訊處理公務，與市府團隊保持密切連繫，掌握市政推展進度，今天主持市務會議，聽取各項市政簡報，也稱許東區衛生所以《翻轉衛生所！不孤鳥窩．抵嘉挺您》榮獲衛福部國民健康署第14屆金所獎最高榮譽「卓越獎」的肯定，嘉義市衛生局也獲頒「督導有方獎」，表現不俗。

東區衛生所主任林唐逵指出，東區衛生所以民眾為中心出發，整合醫療、營養、長照、社福、公衛等多元資源，打造出最受長輩歡迎的C級長照據點，是台灣西部唯一前瞻空間活化亮點衛生所，也是全台唯一整合家庭照顧支持服務的衛生所，成果普獲肯定。

東區衛生所將代表嘉義市角逐今年度的「政府服務獎」，黃敏惠也期勉勵延續市府去年囊括3項「政府服務獎」的榮光，再創佳績。