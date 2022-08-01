針對台灣運動文化協會常務理事許賢文針對新竹棒球場事件提出6個見解，其中直接嗆聲先前在新竹棒球場飛撲受傷的富邦悍將外野手林哲瑄應該「改行當演員」，引發許多球迷怒火與傻眼，富邦悍將也在1日發表聲明，強調球員上場就會展現百分之百拚勁，絕不容許任何攻擊影射，且抹煞球員努力。

富邦悍將球團聲明如下，「球員只要上場比賽都會展現百分之百拚勁，想辦法發揮出自己最好的一面回報每一位支持中職的球迷。本次林哲瑄因奮力撲接及場地影響導致受傷需開刀休養，球團謝謝外界關心也尊重每一位人士的看法，但絕不容許任何攻擊影射，請大家持續給予中華職棒及球員們真正的支持，不要輕易抹煞球員的努力，更希望哲瑄能早日康復重回球場。

另有關於林華韋領隊先前受邀擔任新竹球場顧問乙事，林領隊本人對此表示， 本次得標重建新竹球場的廠商於投標前，透過友人介紹並邀請擔任新竹球場工程顧問一職， 針對球場使用規畫提出相關建議，惟廠商於得標後即未再有任何聯繫。」