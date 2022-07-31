統一獅隊林子豪今天敲出9轟，以20歲4個月又2天超越張泰山1998年的21歲8個月又15天，成為中職最年輕全壘打大賽冠軍，40歲的林智勝本來誇讚林子豪能力、power本來就很好，但聽聞他只有20歲後開玩笑說：「蛤？他才打9支喔！這樣會不會太弱了一點。」

林智勝今天決賽敲出6轟，在4名晉級決賽球員中排名第3名，「就是盡力去打，我還是比較在乎後面金球的部分，我這年紀拿冠軍是賺到的，因為體力不像年輕人那麼好，現在還有機會獲得票選參加就盡力去做。」

今年大聯盟的全壘打大賽也上演紅雀42歲傳奇普侯斯（Albert Pujols）與水手21歲新星羅德里奎茲（Julio Rodríguez）同場競技的畫面，年紀長了一倍的林智勝看林子豪這位小將，直誇讚他的能力、power本來就好，「他只要掌握好節奏，像他全壘打連發，狀況就越來越好。」

而賽前林智勝也不吝嗇分享自己的全壘打攻擊策略就是「往天空打」，林智勝說：「在洲際可以這樣，就看風要不要幫忙吹。」林子豪也感謝學長分享經驗，但他笑著說：「這樣打腰很酸。」

不過後來聽聞林子豪才20歲，林智勝反而虧他「才打9支喔！會不會太弱了一點。」，但後來他正經的說：「我覺得全壘打大賽就是個節奏，他第一次參加往後應該會越打越好，他的身體素質滿棒的。」

不過林子豪打完決賽後頻頻喊累，還透露昨天晚上賽後與家人吃完飯後，開車時開到右腳抽筋，只好趕快把車停到路邊，也讓他還無法下定決心是否要再次參賽。