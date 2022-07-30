中職明星賽「全壘打大賽」今天進行首輪預賽，現年40歲的中職全壘打王林智勝在預賽敲出8轟，退場時全場觀眾響起如雷掌聲，生涯第11次參加全壘打大賽的他說：「也不知道是不是最後一次參加明星賽，就是盡力而為，人生這樣也不錯，有這麼多掌聲。」

今年全壘打大賽共有7名球員參加，最後由許基宏（11支）、林子豪（9支）、林智勝（8支）、拿莫・伊漾（6支，比較成功率後勝出）4人晉級明天的決賽。

過去曾拿過3次全壘打大賽冠軍的林智勝今天在第6位登場，而在他出場時響起之前滅火器為陳金鋒引退時所寫的歌曲「曾經瘋狂」，最後敲出8轟排名第3晉級決賽。

林智勝表示，自己非常喜歡這首歌的歌詞「曾經瘋狂，你專注的模樣」，「這句很好、很有感覺，所以就跟球團說希望能在主場時出場樂改成這首。」

談到這次的全壘打大賽策略，林智勝開玩笑說自己前面都在亂打，「這是我第一次搭配學弟（許周博），我怕他緊張就跟他說你隨便投我隨便打。」之前有過計時賽制經驗的他說：「這次打起來沒那麼累，因為我知道怎麼調整，如果一開始就認真打、亂掉的話就很難調整，所以我就打一打、不順就休息，想辦法打遠就好。」

3分鐘計時結束後，全場觀眾響起如雷掌聲，林智勝謝謝現場球迷為他加油，「因為也不知道是不是最後一次參加明星賽，就盡力去打，因為我是現役最久、17次參加，人生這樣也不錯，有這麼多掌聲。」

暫停時隊友拿莫・伊漾學有之前林智勝小孩幫忙送水的走路姿勢上場為學長送水，結果把水都倒在林智勝頭上。林智勝說：「因為我的小孩他們比較晚來，只能在眷屬區無法來場上。」拿莫則表示，之前平時練習時就有一次這樣幫他倒水，他也覺得很好笑所以就決定用這樣的方式幫他送水。