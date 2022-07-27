樂天桃猿27日靠著郭嚴文首局2分打點奠定勝基，以6比3擊敗統一獅，桃猿下半季續寫不敗，獅隊則是苦吞5連敗，下半季勝場仍未開張。

桃猿先發投手王溢正首局被敲3支安打、投出1保送先失掉1分，不過下半局打線立刻有所回應，1出局後趁著獅隊先發投手柯瑞連續投出3次保送，暴投先追平比分，郭嚴文再補上帶有2分打點的一壘安打，桃猿攻下3分逆轉。

不過王溢正今天僅用63球投3局就退場，賽後總教練曾豪駒表示，王溢正可能是因為休了10多天的關係，今天狀況很不穩定，壞球滿多的，「整個節奏上拖太久對守備專注度也有影響，所以就決定提前換投。」

王溢正退場後桃猿換上邱駿威，但他狀況並不理想，僅投0.2局就退場，由陳冠宇接手，最終陳冠宇中繼2.1局無失分拿下勝投，曾豪駒說：「今天冠宇算是投得很好，雖然前面面對邱駿威留下來的危機投得比較辛苦，但那局後就有把節奏抓回來。」

不過7局下成晉成功短打推進隊友時卻發生左大腿後側肌肉抽筋的情況，下個半局沒有上場守備、退場休息，明天再視肌肉狀況決定是否繼續出賽。

今天兩隊都有失誤發生，獅隊出現3次、桃猿也有2次失誤，曾豪駒說：「今天比賽時間拉很長，雙方都因為守備失誤受到傷害，我們是有把整個狀況穩定下來才堅持到最後。」

敲出勝利打點、本季第2次獲選單場MVP的郭嚴文談到那次關鍵一擊，「雖然前面投手一直保送，但才1出局就想辦法盡量把球打到外野，自己還是不能太被動。」這是郭嚴文今年首度主場獲選單場MVP，賽後也依照傳統熱舞，還拉隊友曾仁和也一起上台，他笑著說：「跳舞比打球還要緊張。」