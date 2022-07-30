味全龍拿莫・伊漾下午參加「野手速球王」飆出生涯最快的149公里，他也向總教練葉君璋喊話，希望他有看到讓自己一圓投手夢，不過葉總聽聞後果斷粉碎他的投手夢，笑說：「他想想就好了。」

拿莫代表明星隊壓軸出賽，他站上投手丘仍不忘模仿秀，模仿「假日飛刀手」陳義信的投球姿勢，飆速生涯最速的149公里，不過最後以1公里之差不敵林靖凱。

雖然無緣「速球王」獎項，但拿莫笑著說：「希望葉總（葉君璋）有看到，讓我圓夢一下。」不過他的投手夢可能無法實現，葉君璋舉出坎塞柯（Jose Canseco）的例子，「過去本來有個教練有機會得到最佳總教練，結果他讓坎塞上場投，結果韌帶斷掉。」

「雖然這件事已經超過10年以上，但也不是開玩笑的。」葉君璋認為，野手球速那麼快，上去投球會更興奮，導致特別出力，果斷粉碎他的投手夢。

雖然拿莫無緣站上投手丘，但葉君璋對他的模仿功力留下深刻印象，就連隊友王勝偉也十分佩服，「拿莫學得都有到位，學我的、林智勝、林泓育、林桑（林威助）、葉總都很像，讓我大飽眼福。希望他在模仿的過程中也打出好成績，因為每個投手型態不一樣，或許這樣能隨機應變，用不同方式擊球。」