民進黨桃園市長參選人林智堅涉及的「論文門」、「球場門」連日來快速發酵。民進黨立委高嘉瑜直言，黨中央應儘速處理，否則「一屍五命」，會連累其他民進黨參選人。話剛落口，高嘉瑜立刻慘遭綠粉痛剿，台北市長柯文哲諷稱，現在已經是「一屍六命」了！

論文門球場門埋雷

高嘉瑜所說的一屍五命，指的是，除了桃園市長，林智堅案還會波及台北市、新北市、基隆市和新竹市，這五個縣市被稱為是「首都圈」，選情有一定的連動性，所以受到林智堅兩大案衝擊的可能性非常高。

此外，代表民進黨參選台中市長的中華職棒會長蔡其昌，因為一開始為新竹市立棒球場說話，引發球迷高度憤怒，他的選情恐怕也會遭到波及；而一路為林智堅護盤的現任桃園市長鄭文燦，更是飽受批評，甚至有可能威脅到他卸任後在政壇更上一層樓的安排。這樣看起來，何只是一屍五命，七命、八命都可能。 但不論是一屍幾命，都還只是政治層面的影響，林智堅的論文門和球場門對台灣社會的衝擊和影響，絕不只是會危及民進黨政治人物的選情而已，論文門事關大學自主、學術倫理和司法公正，球場門涉及公共工程發包流程的合法性，乃至於球員與觀眾安全等，問題非常複雜，民進黨別想含混帶過。

近日，論文門另一主角、台大國發所博士生、調查員余正煌，正面迎擊林智堅，強調自己的論文是原創、絕無抄襲，讓論文門彷彿陷入了羅生門，因為林智堅及其台大國發所指導教授、國安局長陳明通，也堅稱林智堅的論文是原創。連日來，余正煌的委任律師炮火猛烈，引發綠粉、綠營名嘴傾巢而出全力攻擊；而後，余正煌的委任律師之一曾威凱發出公開聲明，強調他和余正煌的另一名委任律師張祐齊，承接余案是個人業務，與他們合署辦公的法律事務所無關。

這個聲明想要切割、保護律師事務所的用意明顯，引發外界想像兩位律師遭到的政治壓力一定非常巨大。針對惹出兩大案的林智堅，目前民進黨的態度仍是全黨救一人、全力呵護，未來在相關案件進入司法程序後，全面掌控司法的民進黨會如何扭曲、延遲司法程序，協助林智堅拖過選舉期間，實在讓人擔心。

曾威凱因身兼時代力量桃園黨部主委，連日來更被民進黨支持者、綠媒及綠營名嘴狂批他想拉下林智堅，收割民進黨在桃園累積的政治資產，以擴大時力的版圖，這根本就是時力在背後插刀云云。看來，大綠、小綠已為林智堅翻臉了。

錯誤提名後患無窮

當然，論文門最直接的影響是傷害了台大的校譽和學術倫理。陳明通一再為林智堅辯護，7月31日甚至表示，當初他先協助林智堅進行論文的修正後，才交給余正煌參考，而余不知文字出處，以為是陳修改建議，所以就使用了。言下之意，余是不知情的抄襲者。

這種說法根本是胡扯，難怪中研院院士、台大醫學院教授陳培哲認為，此論文門事件，「指導老師的責任最大。」高齡88歲的台大第一任社科院長許介鱗則公開發聲，期盼教授們拿出學術良知，秉持學術客觀公正態度，勇敢面對、處理論文抄襲事件。可見此案對學術倫理的威脅之大，連重量級憲法學者都無法坐視。

新竹棒球場一再追加預算、未完成驗收程序就舉行正式球賽，是誰做的決策、是否涉及不法，檢調單位已分案調查，進入司法程序後曠日廢時，真相恐怕難以在選前釐清；面對外界諸多質疑，監察院不可裝聾作啞，也應該主動介入調查。而富邦悍將選手林哲瑄受傷，球季報銷、甚至影響職業生涯，問題絕非林智堅表示願負擔醫藥費那麼簡單。

從政治、司法、學術、公共工程到職業運動，民進黨一個錯誤的提名，已在社會各個層面埋下大崩壞的地雷，一屍N命，後患無窮，別說林智堅，連民進黨都扛不起來！