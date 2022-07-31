國民黨主席朱立倫31日參加新竹縣提名候選人團結誓師大會，針對民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」問題指出，如果今天作弊、抄襲、窳竊都沒有事，而且還用政府的力量想要來護航，那我們怎麼教育我們的下一代？

朱立倫說，台灣的社會道德觀有起碼有一個基本標準，如果一個沒有是非黑白那民主還有什麼價值？我們要如何教育下一代？最近他已經聽到好多孩子都在講，如果考試的時候就抄同學的，要不然就抄老師，反正既然林智堅都可以操抄我們為什麼不能抄？

朱立倫說，這一句話，傷害多大？如果可以抄同學的可以抄老師的，然後這樣還沒有事，政府還要幫他顧好的話，那這個社會還有沒有任何一個基本的道德觀？

朱立倫並說，甚於所謂的「球場門」就是一個共公工程沒有做好，林智堅就要反省，不用硬拗，傷害球員我想誰都賠不起，不是醫療費用的問題，而是球員可能整個生涯的報銷，對於台灣整個職棒的傷害是非常大！