台大國發所兼任教授陳明通指他是先修正林智堅論文再交給余正煌參考，兩個學生都沒有抄襲問題。對此，文化大學大傳系主任王翔郁表示，陳明通此舉不但未替他的兩個學生解套，還自證己罪，台大應該調查陳明通是否違反學術倫理。

陳明通解釋，他先修正林智堅論文相關部分後，再交給剛換論文題目，且修業年限只剩一學期的余正煌作參考；但余正煌並不清楚這些文字來源屬於林智堅，也非常用心，增添不少相關相關討論文獻。他認為，林智堅與余正煌也沒有誰抄襲誰的問題。

王翔郁表示，在學生寫論文過程中，指導教授怎麼和他們互動，外界並不在意。這次事件的關鍵在於，實務上不能有兩本論文這麼高度相近，又未適當引用及註明出處。

王翔郁說，陳明通不但未對此事件的爭議做出回答，反而意圖模糊焦點，這救不了他的學生。更何況，陳明通說拿林智堅的資料給余政煌，這簡直是在自證己罪，讓人懷疑陳明通有一個公共模版，讓學生在寫論文時填空，這已違反學術倫理，台大應該調查陳明通。

陳明通指出，寫論文是要培養學生獨立研究能力，包括題目或發想都應由學生提出，而不是指導教授將資料交給學生，要學生去填空。他認為，陳明通的作法，讓人合理懷疑他是在量產論文，這樣可以嗎？

有學者認為，台大學倫審定會結果出爐後，如果決定撤銷林智堅碩士學位，台大是不是可以思考給予記過等合適的懲罰之後，再說明願意再指導教育這個學生，轉到其他的合格老師指導教育再完成論文。

對此，王翔郁指出，實務上不會發生這種事，一旦林智堅的學位被撤銷後，他沒辦法再以學生身分由其他教授指導來完成論文。按照既有規定，他可以重新考進台大國發所，大約有一半已修過的課程可抵學分，完成修課以後，重寫論文，以取得學位。

高教工會組織部主任林柏儀近日也在臉書發文說，仔細閱讀林智堅及余正煌的論文，兩者的「分析」與「結論」，有高度雷同之處。例如，結論的部分，行文文字就高度相似。除此之外，在分析的文字，也有多處雷同。

更讓林柏儀訝異的是，這兩份論文雖然採用的原始資料來源相同，但研究的問題以及對象，都不相同。余正煌研究的是「林智堅」，林智堅研究的其實是「蔡仁堅」。兩個人研究兩個不同的政治人物，寫出兩本論文來，怎麼會分析與結論行文都高度相似？不論有沒有抄襲，或是誰抄誰，這樣的高度雷同的「分析」，到底反映了什麼樣的學術品質？