民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」風暴擴大，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，民進黨當權派顯然嚴重低估台灣社會對這件事可能的反彈，國安局長陳明通師試圖用「原創說」來幫林智堅解套，製造了更多混亂，照目前這樣發展下去，很可能動搖黨本。林智堅「誠實才是最好的政策」。

游盈隆今天在臉書質疑「阿通師主張林智堅是原創，有用嗎？」林智堅新論文門疑雲自7月初5開始，迄今將近一個月，鬧得是滿城風雨。連美國聯邦眾議院議長佩洛西可能訪台的國際大新聞都相形失色，連臺灣海峽彼岸此刻共軍砲聲隆隆，都被掩蓋下來，更別說同黨候選人的新聞。

他認為，現在還不是風雨最大的時候，照目前這樣發展下去，恐會再持續一個半月，「可見這個議題還真是非同小可，很可能動搖黨本亅。

游盈隆反問，台灣社會對林智堅爭議性論文的關注程度是空前的，為什麼？那麼強的社會張力，是哪裡來的？單憑藍軍鼓動得起來嗎？當事人和民進黨第一時間就想滅火，結果火越燒越大？為什麼？這一連串的問題，值得去思考。

關於這件事，他曾陸續發表了一些看法，他再提兩個感想：第一，民進黨當權派顯然嚴重低估台灣社會對這件事可能的反彈，以致事態如野火燎原，一發不可收拾。

他說，這件事的本質是有關學術良知、倫理、道德、規範，當事人有沒有違反這些原則，有沒有抄襲、剽竊、舞弊等行為，一點都不複雜，只需就事論事，查明真相，勿枉勿縱，給當事人一個公道或一個懲戒，就結束了。可嘆的是，這件事一開始就被民進黨當權派定性是選舉抹黑，接著搞藍綠對決，以為藉全面政治化可以模糊事件的本質和焦點，但台灣公民社會顯然不買單。

第二，阿通師第一時間跳出來發表「林智堅是原創」的說法，害死林智堅。因為從那一份聲明（7／5)之後，林智堅就堅持自己是「原創」，絕非「抄襲」。但學術上的抄襲（Plagiarism）定義清楚，難有爭議，至於「原創」（original Originality)，就不是那麼清清楚楚。

游盈隆指出，林智堅和陳明通有關「原創」的說詞，不外是「問卷」、「資料」與「構想」三方面。林陳兩人皆主張「問卷是林智堅團隊設計的」、「原始資料是林智堅的」、「原始概念創意也是林智堅的」，但嚴格來講，就算這三點都是真的，也不能說「林智堅是原創」。因為那和「原創性」原意差了十萬八千里。

他認為，身為指導教授的陳明通師一開始提「原創」，就誤導林智堅走上不歸路。因為，問卷是不是林智堅設計的？擁有民調資料是不是等於原創？光有論文構想是否就是原創？寫過論文的人都知道，要將腦海中雜亂無章的構想轉化成具體文字是多艱難的事？很多時候，雜亂無章、天馬行空的偉大想法都無法轉換成文字，這是經驗的事實。

游盈隆表示，陳明師試圖用「原創說」來幫林智堅解套，用有爭議的原創來迴避抄襲的指控，製造了更多問題、更多混亂，更多不安，到最後只是一場空，無法解決真正的問題。一言以蔽之，林智堅當務之急是證明他沒有抄襲，而不是糾纏在他是不是所謂的「原創」，「誠實才是最好的政策」。