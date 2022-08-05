新北市鶯歌陶瓷博物館藝術園區有多國陶藝創作者的創作，每周假日下午4時將有專人為民眾定時導覽。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館藝術園區戲水池因疫情封閉長達21個月，隨著疫情趨緩宣告解封，將免費開放至10月，除了周一、二固定清潔保養，每周三至周日上午9時30分至17時、假日則延長至18時開放，讓親子暢玩，戲水區旁的兒童遊戲區同時開放玩沙、沖水區提供使用。

陶博館長張啟文說，陶瓷藝術園區有多國陶藝創作者的創作，可見不同陶瓷材質的作品，其中水廣場的史考琦(Virginia Scotchie)《永恆浮動之球體》創作，作品充滿韻律感、色彩感，配合戲水區，以及周邊的草坪野餐區、陶瓷體驗區、大型沙坑區、小陶窩休憩區，成為親子夏日最愛的戲水地點之一。另外，假日還有陶藝家詹國祥示範表演傳統製陶技法「腳踢轆轤」，適合全家一同來體驗。

陶博館表示，陶瓷藝術園區有許多裝置藝術品，非常推薦民眾來欣賞，像是呂巧智《護樹小尖兵》作品，有可愛變色龍堅守崗位抱著一棵樹，希望大家愛護大自然中的一草一木；施姵伃《好好照顧我的花和我的心情》作品，呈現表情呆萌俏皮的怪獸佇立草地，吸引民眾目光。

另外，針對水質環境衛生，陶博館也提高提高清消頻率及管控水質，並提醒民眾，幼童玩水時需要大人陪同，避免在池畔中攀爬奔跑或推擠，遊玩各項園區設施也需遵守政府防疫，戲水前後配戴口罩，發燒或身體不適勿進入遊玩，在休息區鋪野餐墊休息時也勿擋著通道，希望維持良好環境。

陶博館補充，民眾若想認識更多作者、作品故事，每周假日下午4時將有專人為民眾定時導覽，民眾可提早到一樓服務臺登記集合，詳細資訊可至陶博館官方網站（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。