有些人明明條件不差，要顏值也有顏值，但無論何時都處於單身狀態，搜狐號《星座不求人》指出，處女座、天蠍座、摩羯座的人單身機率最高，再還沒遇到最適合的人出現之前，絕不會輕易交出真心。

【處女座】

處女是典型寧缺勿濫類型，寧願單身也不談低質量的戀愛，更不會輕易將就一段感情。雖然處女的單身率在12星座中一直居高不下，但他根本不著急，因為他把感情看得很重，與其談一場糟心的戀愛，不如等待最適合自己的人出現，這才是對感情的尊重。

雖然有些時候也會覺得一個人很孤單，但處女並不會出去瞎搞，而是會獨善其身、韜光養晦，讓自己變得更好，因為他明白，當自己足夠優秀時，就能吸引到更加優秀的人，其他人無須多加理會。

【天蠍座】

天蠍座的總是讓人聯想到冷酷、冷漠、冷靜，這樣的他單身率自然名列前茅，但其實他不是沒人追，只是自己不想談戀愛，因為足夠冷靜和克制，他不會隨便品嘗愛情，在還沒確認對方的心意之前，哪怕是面對自己喜歡的人，他也會親手推開對方。

對天蠍來說，一定要看到兩個人有未來，才願意開始談戀愛，否則兩個人盲目的在一起，最後只會是不歡而散。若想要敲開天蠍的心門，你必須足夠堅定，只要能夠給他滿滿的安全感，那他一定不會離開你。

【摩羯座】

摩羯座十分被動，即便對一個人再動心，他也不會向對方表明心意，就連暗示都不願意，因為對他來說，感情必須是雙向奔赴的，所以一定要先看到對方的心意，他才會慢慢拿出自己的心。

但相處過程中摩羯若感覺有點累了，他就不會想繼續維持這段關係，因為他的重心本來就不是愛情，若想打動他的心，除非對方先捅破窗戶紙，再加上足夠的堅持和熱情，才有辦法融化這座冰山，否則他永遠不會輕易談戀愛。