女星蔡宛妮從求學時期就屢屢登上《批踢踢實業坊》表特板，空靈高顏值加上超清新氣質，台藝大廣電系出身的她有「台藝大女神」封號，而且也被不少人冠上「台版橋本環奈」；蔡宛妮最近有不少戲劇演出機會，還有網友挖出她昔日比基尼清涼照，看完紛紛直呼戀愛了。

蔡宛妮平時會透過社群分享工作心得，日前在IG曬出扮演護士的花絮照，有感而發地說，「最近的角色，讓我體驗到以前想過的職業外，也體會到一些不同職業的甘苦」，感謝每一個堅守自己崗位的人，守護著這個社會；蔡宛妮的氣質化身白衣天使完全不違和，還有粉絲笑說「我生病了」。

近期蔡宛妮在一些戲劇作品中曝光，漸漸打開知名度外，有網友挖出蔡宛妮昔日穿著比基尼在海邊的清涼照，分享到《批踢踢實業坊》表特板，又讓廣大鄉民們都戀愛了，留言大讚「還以為是橋本環奈」、「這種沒濾鏡乾乾淨淨的照片最真實了」、「優質，不笑更美」、「氣質輾壓一堆濃妝網美」。

其實蔡宛妮大學畢業後，不斷精進自己演技，更以電影《天堂列車》入圍南韓國際電影節最佳女主角獎，未來不可限量。