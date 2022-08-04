墜入愛河中每個人都會有不同反應，有些人平時看似冷酷，但談戀愛後反而變得幽默風趣，讓人難捉摸，搜狐號《星座不求人》就分享，水瓶座、金牛座、射手座戀愛前後的反差最大，談起戀愛就立馬變個人。

▍水瓶座

水瓶特立獨行，只喜歡新鮮有趣的事，其餘什麼都不在乎，更別說讓他對你上心了，可當水瓶動了真心，反而會變得特別在意對方，尤其是戀愛一段時間後，戀人的一切他都會萬分關心，誰能想到獨立的他，戀愛後竟變得那麼黏人，甚至願意為了戀人，主動改變散漫的態度呢？

不過，能讓水瓶死心踏地愛著的人，一定也是位有趣又才華洋溢的人，否則不可能降服水瓶，更不要說留住他的心了。戀愛後的水瓶還是一樣有趣且充滿魅力，也不會像單身時那麼浮躁，這樣的水瓶更加迷人。

▍金牛座

金牛戀愛前後的個性，可以用天差地別來形容，甚至會讓你不禁懷疑，他是不是有精神分裂症，因為根本就不是同一個人阿！平時內斂安靜的金牛，戀愛後一反常態，變得十分活躍，原以為他話很少，結果是個無話不談的老司機；看起來獨善其身，結果是個放飛自我的情聖。

很多表面上看不到的金牛，在戀愛後都會漸漸展露出來，因為他會把最真實的自己展現給最在乎的人看，這也許就是金牛的愛情吧，能讓他一點一點的改變自己。如果你也想要開發全新的金牛，那麼請趕快和他談戀愛吧！

▍射手座

射手愛好自由，在沒有真正愛上你之前，黏人程度不超過10%，而且需要很大的個人空間，但誰能想到，這樣的射手在遇到真正讓他心動的人後，竟會一心繞著對方轉，黏人程度直達200%。

很多人說射手花心，其實他比誰都專一，那些覺得射手不靠譜的人，多半都是射手根本沒有認真對待過的人，因為射手認真以後，會特別謹慎對待、愛護戀人，他也會認真考慮兩人的未來。其實貼心守護及責任感，才是射手座在愛情中的真面目。