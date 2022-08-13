戀愛自然是美好的，但在感情中遭到戀人的背叛，有些人會選擇果斷離開，有些人卻能夠因為愛或其他理由選擇原諒對方繼續發展下去；就來看看是以下哪3星座女能為了戀人「改變底限標準」遭劈腿也選擇無條件包容！

#雙魚座

雙魚座女陷入愛情就會百分百忠誠，有滿滿的包容心。(圖/翻攝自處mii)

雙魚座女可說是所有星座中的戀愛專家，天生浪漫的她們一旦認定對方，就會非常專情！但時常容易陷入美好愛情的幻想中，導致就算遭到戀人背叛後也會選擇包容，吞下所有的苦；不過時間一長，這份感情也會因此變質，也漸漸不再以男友為中心。

#處女座

處女座女被戀人背叛多會調整心態與對方溝通盼繼續為維持情感。(圖/翻攝自處mii)

處女座女平時性格看似成熟自主，但其實內心常非常優柔掛斷！或許看朋友被出軌她們能果斷勸分手，可是事情一到自己身上，反而會希望能透過溝通、調整心態繼續維持戀人關係；處女懂得分析利益，認為就算遇到下一個也有可能發生同樣事情，所以相信鎖定現任終能改變對方。

#射手座

射手的容忍其實是為自己預留退路。(圖/翻攝自處mii)

射手座女常給人「玩咖」印象，熱愛自由享受無拘無束的日子，不過就是因為自己也不愛受牽絆，所以在感情中並不會對戀人太嚴苛，不希望自己也被這些標準框架，忍為雙方就是各取所需！若對方做出劈腿行為時，會盡量選擇無視，其只是防止日後犯錯時有個台階下。

信任是很難建立及重拾的，不論是因為什麼理由選擇原諒對方，都可能成為永遠的傷疤，無條件的容忍不但難以改變對方，甚至重蹈覆轍類似情況變成無限循環的痛苦。