1名公車司機日前遇到2名學生上車後僅投24元零錢，但原本車資要52元，他好心提醒後，對方仍裝傻不理，最後司機趁學生準備下車時大聲假裝地打電話報警，學生才上前抱歉稱銅板不夠，該司機最後發文強調並非針對學生，而是太常發生少投錢，希望乘客真的錢不夠可先告知，司機基本上都會通融。

該名公車司機在臉書「爆怨公社」發文表示，他經常遇到不老實的乘客隨便投錯誤的零錢就上車，尤其學生居多，日前就遇到2名學生原本車票共52元，但對方只投24元，他問對方要到哪裡，對方完全不理人，他只好假裝稱要報警，對方才再投了15元，還是不夠車資，最後他忍無可忍。

該名司機趁2名學生準備下車時假裝大聲講電話報警，對方才道歉稱身上真的沒有其他銅板，他則要求對方下次搭車時再補足金額就好；他強調沒有要為難學生，「這樣子的學生實在太多了，錢不夠連個基本尊重告知司機、詢問司機都不會！我不爽的點是這個」。

該司機最後說其實聽投幣的聲響，大概能推測出金額是否正確；其他網友紛紛留言「不然就不要開車，就說因為有某位人士未投足金額，故暫時無法發車」、「老實的跟司機說，通常司機都不會為難乘客，重點是誠實的態度」、「我贊成現場校正，投機心不可放，謝謝你教育下一代」、「有些人並非家境差就是單純貪小便宜心態，就算少一塊他們也會很高興」。