搭乘「865路公車」再轉乘「866路公車」可銜接至武陵農場、福壽山農場，山林美景美不勝收。（台中市關旅局提供／陳淑芬台中傳真）

天氣炎熱，上山避暑的熱門旅遊點湧現人潮。台中市觀旅局今天表示，到中市谷關、梨山旅遊，不用自己開車來趟「台中山城公車之旅」，搭乘「153路公車」進谷關；乘坐「865路公車」上梨山，市民搭配「雙十公車」優惠方案，來回往返更只要20元銅板價，還可轉乘「866路公車」到福壽山農場及武陵農場，經濟又實惠。

觀旅局長韓育琪表示，進谷關，可以泡湯、爬山、逛老街、走吊橋、吃冰棒，民眾在高鐵台中站、台中市政府、新光三越、秋紅谷等交通節點都可搭「153路公車」；

上梨山，可沉浸在森林浴，因「865路公車」採總量管制，事前預約搭車，在豐原、石岡及東勢地區都可搭乘，另還可以轉乘「866路公車」銜接至武陵農場、福壽山農場，山林美景美不勝收。

韓育琪指出，往梨山的中橫設有管制站，非當地居民無法通行，搭乘「865路公車」除了可以一路暢通，行經中橫便道前後還有護衛車，保護公車安全通過管制路段。

觀旅局表示，山城在暑假期間推出的「梨山森活節」活動至8月20日，民眾遊逛體驗山城外，也可品嘗當季的水蜜桃、品梨山茶，體驗在地原民風味美食，包括金黃炸香菇、馬告香腸、刺蔥油雞、五葉松汁等。