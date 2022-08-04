女山友南一段腳傷無法行走，8月3日直升機空勘視角。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

女山友南一段腳傷無法行走，8月3日搜救人員與待救者位置。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

南橫公路以南的南一段日前有7人登山團進行逆走，在行程第5天時，其中1女山友在海諾南山營地因腳傷無法行走，而她的位置在台東縣及高雄市交界處，台東縣消防局獲報後聯合高雄市政府消防局調派7名山域搜救人員，及屏東林管處2名響導聯合執行緊急救援任務。近日山區氣候差，空勤2度出動皆無法吊掛救援，消防局今增派第2梯次搜救人員前往接應。

台東縣消防局2日凌晨5時獲報，並依摔傷女山友位置，決議搜救行動採陸空2路聯合併進方式，台東地面搜救部隊於2日當天早上即遶行屏東、高雄由南橫公路寶來西段入山，結合高雄市搜救人員採行路線自高雄桃源區小關山林道進入南一段搜救，預估地面搜救人員步行2至3天可與患者接觸，同時也申請內政部空勤總隊直升機連2日出動2架次進行空中救援。

不料近日受熱帶低壓外圍環流影響、山區氣侯不佳，致直升機2次均無法順利執行吊掛救援；3日下午14時山上風強雨大、氣侯惡劣，搜救人員繼續前行恐有危險，決定先在小關山前鋒附近較安全山凹處紮營。

消防局表示，搜救人員目前距離患者所在位置約還有將近6公里，今天清晨提早出發繼續前往救援，盼能儘早與患者接觸並順利接應下山，且台東縣消防局今天上午也派出第2梯次救援人員前往高雄接應。

消防局指出，今年5月起南橫公路通車，其中多處登山路線更大大吸引許多山友朝聖，通車以來也已發生6起山域事故，特別是集中在最近暑假期間台東縣境內接連發生5件，造成轄區消防單位疲於奔命。

消防局呼籲，民眾進行登山活動請先做好登山功課，配備要充足，盡量不要獨攀或亂切路線，亦應注意自身身體狀況及隨身攜帶通訊設備，登山前手機可下載119報案APP，如遇狀況能立即向外界求援，並有效控管飲水糧食、利用裝備器材求救及尋找安全避難處所等待救援，避免釀成意外。