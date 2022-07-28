南投縣消防局119報案專線，近一個月來接獲上百通謊（誤）報電話，讓消防隊員不堪其擾。（南投縣政府提供）

消防救災分秒必爭，卻常有民眾撥打119謊報火災等情事，南投縣一個月內甚至高達上百通謊報電話。消防局呼籲民眾，珍惜救災救護有限資源，民眾切勿謊報火災、惡意騷擾或兒童嬉鬧撥打119；依消防法第36條處新台幣1萬5000元以上、5萬元以下罰鍰，將救災救護資源留給需要的人。

消防局救災救護指揮科長張國洲說，當民眾發現有火災發生或緊急救護需要，可撥119電話通報，並依119執勤人員引導，將人、事、時、地、物等資訊清楚通報，或周遭交叉路口、明顯地標、公路里程牌、路燈編號、電力座標、經緯度座標，都可協助派遣員更快速的找到位置並儘速到達現場協助。

張國洲指出，最近常有民眾謊報火災、惡意進電騷擾或發生兒童嬉鬧撥打的情況，一個月內的謊報電話高達100通以上，大量耗費救災救護資源；依消防法第36條規定可處1萬5000元以上、5萬元以下罰鍰，將資源留給需要的人使用，也讓消防人員能提供更快速便捷服務。

指揮科消防員表示，他們在值勤救災救護指揮工作時，常會接到民眾或兒童無故撥打119電話進線，等消防車或救護車到達現場後，才發現並沒有相關情況；容易分散救災救護能量，也造成真正有需要民眾無法撥打進線的情況，延誤救災救護的情況發生。

消防局強調，發生火災或救護需求時，民眾可透過撥打119救災專線通報，若所在位置沒有訊號，也可撥112再按9，亦可轉接到消防單位，民眾也可下載由消防署開發的119報案APP，可直接透過手機提供即時定位，民眾報案時資料提供越詳細，消防人員便能即早到達現場提供協助。