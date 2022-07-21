消防局搶救科長王景賓為嘉義縣長翁章梁介紹潛水設備和用途。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局採購水中無線通訊系統，今年底前還會再添購氣瓶低壓警報器等輔助設備。（呂妍庭攝）

消防局選在中正大學深度達3米的室內游泳池進行訓練。（呂妍庭攝）

翁章梁到場了解訓練過程，並宣布超勤津貼提高到1萬7000元的利多。（呂妍庭攝）

翁章梁到場了解訓練過程，並宣布超勤津貼提高到1萬7000元的利多。（呂妍庭攝）

嘉義縣去年發生消防員潛水訓練時不幸溺斃，引發各界對公共潛水安全的高度重視，嘉縣消防局除深化潛水技能訓練，也添購水中通話等專業設備，強化水下搜救的安全性和效能，未來更規畫成立專責的臨時編組，碰到水下救援任務，就從專責人力調派支援，拉高潛水救援層次。

2014年曾被消防署選中，派至美國接受為期兩周潛水訓練的布袋分隊長李冠群說，水下作業存在相當大的風險，包括環境、設備、人員狀態都影響救援，甚至危及搜救人員財身安全，是極度危險的救援工作。

李冠群說，在美國訓練時，發現美國消防搜救分工明確，設備、技巧訓練也較為扎實，台灣消防隊員要養成潛力救援技巧，多半是分發單位後才開始訓練，除專業程度不一，對水下環境的熟悉、接受度，甚至臨場反應等等，都需要強化精進。

這幾天消防局選在中正大學深度達3米的室內游泳池進行訓練，課程內容包含中性浮力練習、水底卸著裝等各式操作項目及實施綜合複習檢測，其檢測方式是參考NFPA-1006 (National Fire Protection Association，簡稱NFPA)潛水人員技能檢測項目實施，最後將挑選出適當能力的潛水人員，作為未來救援潛水、公共安全潛水等進階訓練及日後參加潛水專責小組人員參考。

今消防局也邀請嘉義縣長翁章梁到場了解訓練過程，翁章梁說，消防弟兄的責任是救人，要救人之前就要把自己鍛鍊得更強，尤其水下救難等高難度搶救更要實地訓練，激勵內部士氣很重要，因此縣府財稅單位討論後決定明年起超勤津貼提升到1萬7000元，盼議員們一同支持通過預算，今天看到訓練過程很感動，謝謝消防局用心守護縣民。

消防局長呂清海指出，消防局水域救援將朝潛水人員專責化、裝備專業化、訓練經常化、派遣標準化為目標邁進，透過更精進的訓練、更精良的裝備及更完善的制度，將潛水救援提升到更高層次。