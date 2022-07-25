為發揚無私大愛奉獻精神，並提升泰山地區緊急救護品質，由新北市陳科名議員媒合李振吉先生捐贈本局第二救災救護大隊泰山分隊高頂救護車1輛，今25日上午於泰山分隊辦理捐贈典禮，由消防局副局長陳崇岳受贈並回贈感謝狀。

李振吉先生深根泰山，在父親李礽琬先生的引領下學習建築相關事業，並於109年創辦武泰建設，以專業、品質、誠信，深獲地主信賴，致力都市更新、自辦重劃與合建。李振吉董事長表示父親已辭世，感念父親在背後當自己的後盾，也感謝泰山居民一直以來對武泰建設的支持，讓武泰建設今日有所成就。基於「取之社會、用之社會」理念，將這份愛回饋社會並服務人群，遂贈予本局泰山分隊高頂救護車1輛，提升泰山區緊急救護量能，幫助極需緊急救護的傷病患。

李振吉先生本次捐贈的救護車，該車也將成為新北消防局「5G智能行動急診救護車」的一員。(新北消防局提供)

李振吉先生本次捐贈的救護車，該車也將成為新北消防局「5G智能行動急診救護車」的一員，它的功能強大，是由人員、設備、民眾、科技、跨領域及創新6大面向所建構：

李振吉先生本次捐贈的救護車，該車也將成為新北消防局「5G智能行動急診救護車」的一員。(新北消防局提供)

一、 人員面向：本局擁有全國最多的高級救護技術員，並首創加派高階救護機動隊。

二、 設備面向：全面採用高頂救護車，配置先進生理監視器及普及自動心肺復甦機，提升急救效能。

三、 民眾面向：民眾可透過報案電話指導CPR(DA-CPR)及CPR宣導鼓勵民眾成為第一反應者。

四、 科技面向：可以將急診醫師連結至現場的行動急診室專案(MER)、可以進行資料庫分析的緊急智慧救護系統(SEMS)及可快速傳輸生命徵象的智慧雲端動態救護系統(EPCR)，利用先進的資訊科技、通訊技術及高效率的系統作業流程，將第一手資訊整合串流，同步提供給醫院、醫師、指揮中心、分隊，達到串起生命之鍊的效果。

五、 跨領域面向：本局與醫院簽署合作備忘錄加強醫療資訊聯繫整合，並將警察人員納入OHCA急救第一反應者。

六、 創新面向：因應救護器材及技術高速發展，快速修訂現有救護流程，新增骨針(IO)操作、院前超音波、藥物輔助插管(DAI)等多項先進的急救流程，給予OHCA、嚴重創傷與呼吸衰竭患者更大的幫助。

消防局副局長陳崇岳表示，政府資源有限，但民力無窮，感謝李振吉先生完成父親之遺願無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，進而提升緊急救護服務品質，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。