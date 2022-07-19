未來橋樑寬度將從現行的7.7公尺，拓寬為12.8公尺。（摘自蔡淑君臉書）

位於新北市泰山區泰林路三段的黎明二號橋，昨（18）日進行開工祈福儀式，未來將進行拓寬工程，整個工程期程預計120天，要把橋樑寬度由現行的7.7公尺，拓寬為12.8公尺，希望藉此來減少車禍事故的發生，讓往來泰山、林口2區的民眾能有安全回家的路。

泰山區長林慶豐表示，黎明二號橋是位於泰林路三段要上林口方向的一個緊縮口，因是為該路段是泰山、林口2區的交通要道，由於過去交通事故頻傳，當地里長也不斷進行反應，後來經市議員蔡淑君爭取後，確定要進行拓寬工程，以期提升往來2地的行車安全性。

新北市議員蔡淑君也說，過去也接獲很多民眾陳情，因此某次利用前往市議會的途中特別繞過去現場觀察該路段的情況，發現確實有改善的必要性，因此緊急召開協調會、辦理會勘，並經由相關單位進行評估後，終於在去年確定工程，並在今年編列經費，施工時間也在6月底定案，昨舉行開工祈福儀式後，未來將進行為期120天的工程施作。

蔡淑君補充，該路段除了是泰山、林口民眾往來的重要路段，更是醒吾科技大學及明志科技大學2校學生從泰山上下林口的必經之地，尤其是上下課時間車流眾多，所以該路段的拓寬，也是為了讓學生上下課可以更安全。

黎明二號橋的橋樑寬度目前為7.7公尺，車道配置為雙向各一3.5公尺寬車道，另車道外側有0.5公尺至1公尺不等之外路肩。未來將擴寬5.1公尺，讓橋樑整體寬度達12.8公尺，擴寬長度為15公尺，另外在右岸引道部分，也會配合橋樑一併辦理拓寬，優化道路線形，擴寬寬度為0至5.1公尺不等寬，拓寬長度為40公尺。工程總經費約1000萬元。