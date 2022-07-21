為了建立穩固橫向聯繫的社會安全網，新北市林口區公所昨（20）日與家樂福林口店、林口區東南社區發展協會、中華麥子園愛慈協會及勵馨社會福利事業基金會林口服務中心共同簽署企業防災合作備忘錄，這也是首次將社區發展協會、社福團體納入合作對象，宣示共同推動企業防災、續食惜食及社福公益三大理念。

林口區公所役政災防課課長鄭方中表示，全球氣候暖化造成極端氣候，連帶影響各種災害的發生，除了協助企業提升自主防災能力，也讓各企業也以其能量回饋地方，使企業與地方社區、公部門建立更密切防災夥伴關係，除了為災害來臨做預先準備外，平時也透過各單位的橫向聯繫穩固社會安全網，盡最大的力量來協助弱勢或有需求的民眾。

家樂福林口店店長張明輝表示，這次透過林口公所與NGO團體、社區發展協會合作，將續食惜食、社福公益及企業防災的理念整併，未來也將與林口區東南社區發展協會、中華麥子園愛慈協會及勵馨社會福利事業基金會合作，期許在公私部門通力合作下，為防災工作盡一份心力。

林口區公所區長藍品畯表示，公所與企業的合作不僅只在防災整備工作，除了災時要防災以外，平常也要致力於發揮各自的功能與價值來為需要的民眾盡一份心力，像是今年公所與量販業龍頭家樂福合作，媒合社區發展協會及社福團體加入企業續食計畫，在原物料價格飛漲、通貨膨脹升溫的社會環境下，企業和社福團體彰顯的價值更顯難能可貴，希望在區公所、企業、社區及社福團體四方通力合作下，提供市民們更好的生活環境。