台中市隴億科技公司自行研發生產四輪電動代步車，為關心後龍鎮長輩行的方便，特別捐贈5部代步車給後龍鎮公所，由公所轉贈給5名行動不便長輩代步之用，25日由隴億公司董事長郭碧伶親自捐贈，由後龍鎮長朱秋隆代表受贈，並回贈感謝狀感謝隴億公司熱心公益的精神。

捐贈儀式是在後龍鎮南龍里活動中心舉行，朱秋隆在捐贈儀式上公開肯定隴億公司董事長郭碧伶，是1位經商有成的傑出企業家，一向樂善好施，熱心公益，對於社會服務不遺餘力，更關注弱勢家庭的扶持工作，面對疫情持續延燒，仍無法澆熄她對於弱勢民眾的關懷之心。今天，郭碧伶董事長親自來到活動現場，教長輩們如何操作電動代步車，讓長輩們無礙暢行！

朱秋隆表示，隨著後龍鎮高齡人口數逐年上升，在高齡化社會中，對於長者各面向需求，公私部門皆要用心關注，才能讓長者在地安居，而長輩可藉由電動代步車輔具，來提升其行動能力及提升社會參與。朱鎮長感謝郭碧伶回饋社會，回贈感謝狀以示肯定，讚揚郭碧伶的愛心足為社會企業典範，亦有拋磚引玉之效。