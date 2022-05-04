美國電動車電池新創公司Group14周三宣布，在德國跑車製造商保時捷（Porsche）等投資人領投下，該公司成功募得4億美元，令其估值超越10億美元。執行長盧布貝（Rick Luebbe）表示，這筆資金其中部分將用於興建第二座電池材料工廠。

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