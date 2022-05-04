電動車電池新創公司Group14 順利募資4億美元 23:262022/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車電池新創公司Group14周三宣布，在德國跑車製造商保時捷（Porsche）等投資人領投下，該公司成功募得4億美元，令其估值超越10億美元。執行長盧布貝（Rick Luebbe）表示，這筆資金其中部分將用於興建第二座電池材料工廠。 BP退出Rosneft持股 資產減值255億美元 《國際產業》拚EV電池自產 美國將砸逾30億美元 #億美 #新創公司 #Group #電動車電池 #順利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》新創公司Sila：將在美國量產新一代電池材料 15:492022/05/04 財經 兆豐銀統籌主辦中租控股2.5億美元聯貸案 完成簽約 20:032022/05/03 財經 輝瑞大賺疫苗財 首季業績優於預期 03:432022/05/04 財經 《國際產業》進軍歐洲線上賭場 美高梅出價6.07億美元收購LeoVegas 16:492022/05/03 財經 印度人壽保險發行IPO 測試外資對印股興趣 21:232022/05/04 財經 《貿易》貿協智慧移動商機 發動海外推廣 11:582022/05/04 財經 BMS晶片闢新戰場 新唐、紘康卡位 04:102022/05/02 產業．科技 全球經濟有下行風險 留意債券資產分批低接 13:042022/05/04 財經 疫苗銷售拉抬 莫德納Q1營收、獲利優預期 23:022022/05/04 財經 苗栗失智翁騎車失聯1天 台中和平警順利找到人 11:212022/05/03 寶島 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 09:582022/05/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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