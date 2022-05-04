製藥大廠莫德納（Moderna）4日公布首季財報顯示，在新冠疫苗銷售強勁的助攻下，上季營收達60億美元、每股獲利為8.58美元，遠優於市場預期的42.04億美元與每股5.37美元。莫德納今年迄今股價累跌42％，高於大盤標普500指數的12％跌幅。