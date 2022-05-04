疫苗銷售拉抬 莫德納Q1營收、獲利優預期 23:022022/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 製藥大廠莫德納（Moderna）4日公布首季財報顯示，在新冠疫苗銷售強勁的助攻下，上季營收達60億美元、每股獲利為8.58美元，遠優於市場預期的42.04億美元與每股5.37美元。莫德納今年迄今股價累跌42％，高於大盤標普500指數的12％跌幅。 全球經濟有下行風險 留意債券資產分批低接 輝瑞大賺疫苗財 首季業績優於預期 #莫德納 #億美 #疫苗銷售 #拉抬 #獲利優 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趨勢科技攻車用資安 VicOne要做「電動車界莫德納」 18:152022/05/04 財經 台東縣國小學童今打莫德納 紅葉國小施打率逾8成 10:242022/05/04 生活 輝瑞Q1業績 疫舉爆發 04:102022/05/04 全球財經 疫情持續升溫 111.55萬劑莫德納再抵台 14:592022/05/04 生活 印度人壽保險發行IPO 測試外資對印股興趣 21:232022/05/04 財經 疫情升溫投入防疫 100萬劑莫德納抵台 14:412022/05/03 生活 《國際產業》拚EV電池自產 美國將砸逾30億美元 12:482022/05/03 財經 Rivian喬治亞州設廠 獲15億美元補助 22:232022/05/03 財經 雅詩蘭黛調降全年度財測 股價盤前暴跌9％ 22:212022/05/03 財經 BP退出Rosneft持股 資產減值255億美元 22:212022/05/03 財經 110.61萬劑莫德納疫苗下午抵台 效期曝光 14:142022/05/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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