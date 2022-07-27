災勘車捐贈儀式。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

勸化堂捐贈災勘車充實救援裝備。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉加里山平均每年有40多件大小山難救援，為提升救難人員救災效益，獅山勸化堂董事長黃錦源27日捐贈價值105萬元的災情勘查車、總價37萬元的登山裝備給苗栗縣政府，縣長徐耀昌與消防局長匡夢麟今天在縣府代表受贈，並感謝黃錦源善舉。

苗縣消防局也指出，由於疫情影響，南庄鄉加里山登山遊客暴增，也因為加里山只需要一天就能爬完全程，所以也成為苗栗的登山熱點，但民眾容易輕忽，尤其加里山氣候變化大，下午常常起霧，因此迷途或受傷案件也隨之增多，南庄消防分隊出勤救災工作繁重，需要優質車輛及裝備，以提升救援效能。

消防局提到，災勘車使用年限約15年，多數車輛都是救護車退役下來所改裝，而南庄消防分隊目前所配置的災勘車已有10多年車齡，維修費用已經不敷成本，這次能夠獲贈災勘車隊救災有很大幫助。

獅山勸化堂董事長黃錦說，南庄鄉周邊有很多山脈，包括加里山、光天高山、獅頭山，他跟多數人一樣熱愛山林，得知最近1、2年登山客救援事件增多，他希望盡一己之力，體恤消防人員救災的辛勞，除捐贈南庄消防分隊一輛災情勘查車，他也捐一批登山裝備，包括岩盔、保暖衣、登山褲、背包等物品，希望藉以增進救災人員安全，提升救災戰力。

消防局今天在縣府大廳舉行的捐贈儀式，由縣長徐耀昌、消防局長匡夢麟代表受贈，縣長徐耀昌頒贈勸化堂董事長黃錦源感謝狀、牌匾，以表彰勸化堂的善行義舉，縣議員楊文昌、南庄鄉長羅香蓮、義消總隊副總隊長李運金、勸化堂董事、常務監事等人到場觀禮。

縣長徐耀昌指出，他上任以來，積極投入防災整備工作，雖然財政艱困，仍持續補充消防人力、整建廳舍、更新設備等，同時也感謝歷年來各界善心人士捐贈車輛、器材等，不斷提升消防戰力，期盼消防分隊善用此次勸化堂捐贈的優質車輛及登山搜救裝備，持續守護民眾生命財產安全。