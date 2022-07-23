新北市議員、新北市議會議長蔣根煌與新莊區婦女會為感恩消防人員救災工作的辛苦，特別共同捐贈災勘車1輛給新北市政府消防局五工分隊，今(23)日上午11時在新北市新莊區五工消防分隊舉行「災情勘查車捐贈典禮」。

蔣根煌與新莊區婦女會理事長蘇蕉如有感新莊地區的地方建設日益蓬勃，災害類型也日趨多元化，而五工消防分隊位於新莊及五股區交界的新北產業園區，不僅鄰近人口越趨稠密的新莊副都心，附近更有台64、台65快速道路及五股交流道等重要交通網路樞鈕，平日除搶救新莊區災害外，還經常支援其他區救災任務，是新莊區不可或缺的救災戰力。

尤其義消兄弟在接獲救災通報時，皆立即放下工作，趕赴災害現場協助消防同仁，熱血情懷令人感佩，因此蔣根煌及新莊區婦女會共同捐贈災情勘查車1輛，除讓打火弟兄在災害發生時能更快速安全的馳赴救災現場，平時也可出勤防火宣導的任務。

新北市消防局長黃德清表示，衷心感謝議長蔣根煌及新莊區婦女會理事長蘇蕉如暨全體婦女會同仁，秉持服務鄉梓的精神，為消防工作提供災勘車輛，同時造福在地民眾，消防局也將持續貫徹本市維護公共安全的決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。