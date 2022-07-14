客機遇襲模擬狀況。（李奇叡攝）

儲油槽遇襲模擬狀況。（李奇叡攝）

現場人員進行毒化災搶救。（李奇叡攝）

新北市今（14）日下午舉辦「全民防衛動員暨災害防救民安8號）演習」，動員超過1800人，規模為歷年最大，此次因應國際情勢，首度新增「戰時災害搶救」項目，首次模擬共軍飛彈攻擊火車站、高速公路及油槽，並融合地震等天災，場面十分逼真。

演習實兵演練今下午1時40分至3時40分於塭仔圳重劃區及泰山捷運公園登場，規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段，共24項演練科目。

此次演習結合無人機3D立體建模等各項智能科技，驗證各項救災議題，共26個單位參與，動員超過1800人、各式車輛200輛、無人機20架及直升機4架。

不只規模為歷年之大，此次模擬了板橋車站、高速公路、客機、建築以及儲油槽遭到攻擊的狀況，現場爆炸聲響極大，搜救單位在艷陽下進行搶救行動，場面震撼且逼真。

不過過程中出現插曲，疑似為記者的一名男子因中暑而昏倒在地，隨後趕緊被旁人送往醫療區域休息救治，所幸現無大礙。

新北市長侯友宜表示，塭仔圳重劃區占地400公頃，緊鄰行政院新莊聯合辦公大樓、機場捷運線、國道1號與65號快速道路交會處等重要關鍵經建設施區域，將第一次的戰災搶救、災害救援整合演練，在此辦理別具意義。