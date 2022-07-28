縣府秘書長陳斌山、議長鍾東錦等人在岸上視察演練過程，並且換上救生衣體驗拋繩槍發射。（李京昇攝）

苗栗縣政府考量暑假期間是學生水域發生事故高峰期，為提高消防人員水域搶救效率，28日於頭屋鄉獅豐橋下的老田寮溪流域辦理暑期保護青年少年「青春消暑．救安全」，加強水域救援演練。

消防局盤點2年內發生溺水事故救援地點，全縣共26處水域，包括後龍溪苗栗市伯爵庭園段、後龍大橋段、三義鄉鯉魚潭水庫、頭屋鄉老田寮溪龍頸潭、明德水庫、南庄鄉風美溪、神仙谷、中港溪竹南鎮五福大橋、泰安鄉梅象大橋、大安溪白布帆段、通霄鎮南勢溪出海口、苑裡漁港彩虹橋等處，都曾經發生溺斃意外。

消防局這2年來救溺事件共有32件，期有中29人死亡、4人獲救。苗栗縣消防局呼籲民眾遵守「4不」守則，即不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水；另外，無救生員海域務必不能下水，以保障自身安全

縣府秘書長陳斌山、教育處長葉芯慧以及義消總隊長、議長鍾東錦等人，28日前往頭屋鄉獅豐橋視察水域救援演練。消防局模擬男、女高中生於獅豐橋下的老田寮水域戲水，不幸遇上激流受困於岸邊，消防隊員獲報趕抵後，隨即發射拋繩槍，以無人機偵查現場，同時利用無人機將繩索一端載送給受困民眾，消防隊員在下游架設攔截索，以救生艇前往救援，順利協助民眾脫困回到岸上。

縣府秘書長陳斌山、議長鍾東錦等人在岸上視察演練過程，並且換上救生衣體驗拋繩槍發射，希望藉此水域救援演練，強化水域救生應變能力及培養團隊救災默契，持續保護本縣縣民的生命安全。

秘書長陳斌山表示，暑假期間為青少年水域事故發生高峰期，青少年常因不小心、忽視警告禁制標語及缺乏正確戲水觀念等情況，使得溺水意外事件頻傳。

因此為有效防範溺水事故發生，縣長徐耀昌責請教育處加強學生防溺觀念外，亦強化本縣消防人員救援能力，其中最重要的是呼籲各位青少年應有良好的防溺觀念，並也感謝消防及義消同仁的辛勞，提醒他們在救援任務中務必保護好自身安全。

消防局長匡夢麟指出，今天的演練同步展示消防局長期對無人機隊的培訓成果，例如在湍急河流或民眾受困地點隱蔽的狀況下，即可透過無人機先進行偵查，再利用無人機載運繩索一端給受困民眾，先將繩索固定住後，搜救隊員即可順著繩索方向，利用船艇過去將受困民眾救出。

他也提醒民眾，若遇上溺水事件切勿緊張，並謹記救溺自保5步驟「叫叫伸拋划」口訣，在第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人，呼籲鄉親不管從事任何活動都要評估自身能力與環境。