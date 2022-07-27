空勤總隊將女登山客，隨即後送東勢河濱公園。（空勤總隊提供）

救援人員立馬將病患交由台中市消防局救護車，後送東勢農民醫院治療。（空勤總隊提供）

53歲女登山客腳扭傷寸步難行 空勤總隊馳援後送就醫

1名53歲的女登山客，在南投縣仁愛鄉能高南峰下營地，因右腳扭傷無法行走。南投縣政府消防局向空勤總隊申請救援，第一次因雲層密布遮障只好返場待命；第二次掌握現場天氣短暫穩定，開始吊掛作業，今天下午5時21分完成吊掛作業，隨即後送東勢河濱公園，將病患交由台中市消防局救護車後送就醫。

空勤總隊指出，今天空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，接獲總隊下達命令，於南投縣仁愛鄉能高南峰下營地，有位53歲的女登山客，在南投縣仁愛鄉能高南峰下營地，因右腳扭傷無法行走；於中午派遣UH-60M黑鷹直升機NA-702號機執行任務，到達目標區後因雲層密布遮障而返場待命。

第二梯次派遣NA-709號執行，機組員完成高山救援分組提示及任務裝備整備，下午4時50分起飛，爬高1萬2000呎越過中央山脈雲層，定向目標區；5時12分到達目標區實施搜尋，確認待救者位置後。隨即完成作業場地勘察後，掌握現場天氣短暫穩定，開始吊掛作業。

空勤總隊表示，由消防署特搜隊員王勝宏出艙實施吊掛救援作業，於下午5時21分完成吊掛作業，隨即後送東勢河濱公園，於5時46分落地；立馬將病患交由台中市消防局救護車，後送東勢農民醫院醫療，任務圓滿完成。