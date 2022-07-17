男子不慎滑落20公尺邊坡，疑似撞擊到頭部擦傷流血，由嘉義縣消防局人員救援下山。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

男子不慎滑落20公尺邊坡，疑似撞擊到頭部擦傷流血，由嘉義縣消防局人員救援下山。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市9人登山團今前往嘉義縣阿里山鄉登山健行，因林道溼滑，一名年約61歲男子不慎滑落20公尺邊坡，疑似撞擊到頭部擦傷流血，嘉義縣消防局獲報前往，2個多小時後接觸到傷者，以軟式擔架及繩索拖拉方式，搬運至迷糊步道登山口停車場，交由三和分隊救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

嘉縣消防局指出，今中午12點58分獲報，阿里山鄉芙蓉山往迷糊步道停車場方向，一行9人登山客其中一名男子年約61歲，因不慎滑落邊坡疑似撞擊到頭部有流血情形，立即派遣奮起湖、三和分隊前往，由奮起湖小隊長蔡宗興帶隊前往搶救。

搜救人員下午3點左右接觸傷者，同行友人指男子滑倒跌落20公尺左右邊坡下方，經評估男子意識清楚，頭部擦傷，胸口挫傷，脖子有痠痛情形，於傍晚5點左右順利將男子搬運至迷糊步道登山口送醫救治。

嘉縣消防局接連獲報山域事故，研判山區連日多雨，登山林道溼滑行走不易，呼籲登山民眾行前準備不可少、過程小心不急躁，登山活動走穩當、遇有危害消防來。