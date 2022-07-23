國內小型運動休旅車市場競爭激烈，台灣馬自達搶先推出2023年式MAZDA CX-3，同時以全新車型命名原則與全球市場接軌，售價自77.9萬元起。其中受到市場歡迎的20S Signature車型維持價格不變（92.9萬元），並首度導入ALH智慧型頭燈，包含防眩光遠光燈、廣角近光燈以及強化高速行進間照明距離的強化功能。

台灣馬自達表示，MAZDA CX-3車系編成與售價分別為20S為77.9萬元（採接單引進）、20S Proactive Touring為85.9萬元、20S Signature為92.9萬元，除了提供受到消費者高度討論的時尚新色「琉光金」外，還有晶艷魂動紅、躍雪白、鋼鐵灰等總計4種車色選擇，即日起展開接單作業，預計10月起開始陸續交車。

根據NCBS新車車主意見調查，「安全」為此級距消費者購買新車最優先考量的因素。MAZDA除了打造充滿駕馭樂趣的座駕，同時不斷以提高駕駛者的自信與安心感為造車最高指導原則。為了給予駕乘者更完備的智慧防護科技，2023年式MAZDA CX-3 20S Signature首度導入ALH（Adaptive LED Headlights）智慧型頭燈，以前方感應器辨識前方路況，配合行車速度自動調整光形及照射角度，當車速大於40km/h時，防眩光遠光燈能動態遮蔽部分光束以保護對向或前方駕駛者的視線；當車速低於40km/h時則切換為近光燈。此外，當駕駛者在高速公路行駛時速超過95km/h時，ALH可將頭燈的照明角度向上提升，強化照明距離，確保駕乘者擁有最佳的清晰視野。

2023年式 MAZDA CX-3配置多項i-ACTIVSENSE主動安全科技，即便是入門車型也標配前行煞車輔助系統（SCBS-F）、盲點偵測系統（BSM）、後車警示功能（RCTA）、車道偏移警示系統（LDWS）以及遠近光燈自動調節系統（HBC）；20S Proactive Touring則配置全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、具備行人偵測功能的進階前行煞車輔助系統（Advanced SCBS）、全彩駕駛資訊顯示幕（Active Driving Display）以及倒車煞車輔助系統（SCBS-R）與駕駛疲勞警示系統（DAA）；20S Signature更首次導入ALH智慧型頭燈，並具備無線充電裝置與無線Apple CarPlay，人性化直覺操作無縫接軌數位潮流，7支揚聲器的BOSE環繞音響系統搭配高質感Nappa皮椅營造無與倫比的極致感官饗宴。