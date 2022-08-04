空勤總隊直升機協助將山屋建材等吊掛上山。（民眾提供）

美國眾議院議長裴洛西訪台，中共解放軍4日12時至7日12時在台周邊進行重要軍事演訓。梨山地區近日則有直升機不停起降，民眾相當好奇。原來是雪霸國家公園管理處分別在大小劍山油婆蘭及志佳陽山瓢簞營地興建避難山屋，因山區運送建材困難，故商請空勤總隊直升機協助將建材等吊掛上山。

雪霸國家公園管理處指出，大小劍山及志佳陽都是長程的山路，因常有山難發生，加上山友必需自備露營設施，因此決定在雪霸國家公園轄內的油婆蘭及瓢簞營地，各興建1座小型、無人管理的避難山屋，作為中繼站，以符合山友需求。

因山區運送建材困難，因此商請空勤總隊直升機協助，8月1日起，出動直升機將建材從武陵農場吊掛上山，配合避難山興建，目前油婆蘭及瓢簞營地也暫停使用，雪管處將待運補結束後再行公告開放。

油婆蘭避難山屋、瓢簞避難山屋，分別預定10月中旬以及11月中旬落成，屆時將開放山友使用。