每個人待人處事的方法都不一樣，但偶爾適度的裝傻，可能會帶來意想不到的效果。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬狗、蛇、馬、羊的女生，頭腦非常精明卻總愛裝傻，有很多事情寧願看破不說破，在眾人面前總是一副老實、無辜的模樣。

1、生肖狗

屬狗女平時一副忠厚老實的模樣，身邊的人都覺得她們很可靠、值得交朋友，但這其實只是她們的面具，有什麼詭計都隱藏在面具之下，讓別人無法察覺，不但看不透她們，也沒有任何防備之心，她們十分擅於偽裝，且實力堅強，常常在神不知鬼不覺之間，就讓對方吃虧。

2、生肖蛇

屬蛇女非常擅於偽裝自己，平時總是傻呼呼的樣子，讓大家能對她們放心，如果沒有人威脅到自己的利益，她們就會表現得若無其事，不會輕易展現實力，但若是有人危害到自己的利益，她們就會爆發出驚人的戰鬥力，絕對不會讓對方得逞，眾人也會對她們全新的面貌而跌破眼鏡。

3、生肖馬

屬馬女在生活中總給人「傻白甜」的形象，但其實她們看人非常準確，只是經常裝作一副什麼都不懂的樣子，就算吃了一點小虧，也會表現得一點都不在乎，因為她們相當精明，知道不能因為一點小事暴露自己，老實的形象讓大家對他們相當放心，卻又沒辦法完全看透她們。

4、生肖羊

屬羊女表面看起來很老實溫和，男人看了覺得沒有任何殺傷力，女人看了則會被激起憐愛之心，但事實上這些都是她們偽裝出來的面具與形象，在社會中營造溫柔的形象，讓大家對她們沒有防備之心，因此她們的人生道路十分順遂，一路上很少會碰到阻礙。