每個人面對感情的態度不同，有些人對另一半呵護備至，遇到問題也能妥善處理，不過也有人個性固執且態度強硬，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，在愛情中經常固執己見，永遠不懂得妥協。

▍生肖牛

生肖屬牛的人脾氣倔強，也非常固執己見，雖然在愛情中對另一半呵護備至，經常噓寒問暖，但是一旦吵架就不懂得退讓，就算明知道自己理虧，屬牛者一定要等到對方低頭，自己才會消氣。若是對方不夠包容，這份感情很快就會走不下去。

▍生肖虎

生肖屬虎的人個性強勢，無論是在工作上或是生活中，獨立慣了的他們非常有自己的想法，面對愛情同樣如此，控制欲比較強，與另一半發生矛盾，他們也不懂得示弱服軟，寧願硬碰硬，等到對方低頭，他們才會消氣，而不會委婉的將事情解決，久而久之，再怎樣濃情密意的感情，終究會有消耗殆盡的一天。

▍生肖豬

生肖屬豬的人嚮往自由，在戀愛過程中，起初會對另一半呵護備至、獻殷勤，但是隨著戀愛時間久了以後，屬豬的人就會開始露出本性，許多事情不願意悶聲妥協，但因為他們又不喜歡和另一半面對面爭執，就會開始冷戰，直到對方向他們低頭才罷休。